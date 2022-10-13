Ayvalık açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen 25 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye TCSG 907 ve KB-4305 botları sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler karaya çıkarılarak insani yardım yapıldı. 25 düzensiz göçmen daha sonar Göç İdaresi Yetkililerine teslim edildi.