Ayvalık açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 24 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında iki can salı içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 24 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler, Ayvalık’ta karaya çıkartıldıktan sonra işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.