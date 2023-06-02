Ayvalık açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı
BALIKESİR’İN AYVALIK İLÇESİ AÇIKLARINA YUNANİSTAN’IN MİDİLLİ (LESVOS) ADASI’NA GEÇMEK İSTEYEN 23 DÜZENSİZ GÖÇMEN SAHİL GÜVENLİK HELİKOPTERİ TARAFINDAN TESPİT EDİLDİ. TESPİT EDİLEN KAÇAK GÖÇMENLER DENİZ UNSURLARI TARAFINDAN DURDURULDU VE DÜZENSİZ GÖÇMENLER YAKALANDI.
Asayiş 02.06.2023, 14:54
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na geçmek isteyen 23 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik helikopteri tarafından tespit edildi. Kaçak göçmenler, deniz unsurları tarafından durdurularak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ta görevli Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-512) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler karaya çıkartılarak İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.