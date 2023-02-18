Ayvalık açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 12 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4304) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler Balıkesir Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.