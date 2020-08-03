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Ayvacık’taki yangın kontrol altına alındı
ÇANAKKALE'NİN AYVACIK İLÇESİNE BAĞLI PAŞAKÖY’DE ÇIKAN ZİRAAT YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI. HAVADAN VE KARADAN SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.
Asayiş 03.08.2020, 20:56
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’de ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Pazarköy’de ziraat alanında yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 helikopter, 9 arazöz ve 2 dozer ile müdahale edildi. 8 hektar alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
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