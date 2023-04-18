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Ayvacık açıklarında sürüklenen 10 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botları motor arızası nedeniyle sürüklenen 10 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Asayiş 18.04.2023, 20:17
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botları motor arızası nedeniyle sürüklenen 10 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-6’ tarafından sürüklenen lastik bot içindeki 10 kaçak göçmeni kurtardı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.