Son Dakika
Ayvacık açıklarında lastik botları sürüklenen 44 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botları motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 44 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Asayiş 04.04.2023, 19:15
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botları motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 44 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-905’ tarafından motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içindeki 44 kaçak göçmen kurtarıldı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.