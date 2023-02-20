Son Dakika
AFAD: “Vatandaşlarımızın deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir”
Başkan Pekmezci: "Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunu, 105 yıl önceki ruh ve heyecanla idrak ettiğimiz bugünde bizlere düşen bu bilgilerimizi gelecek kuşaklara aktarmaktır"
Ayvacık açıklarında 41 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içinde 41 kaçak göçmen yakalandı.
Asayiş 20.02.2023, 20:35
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içinde 41 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ’TCSG-16’ Sahil Güvenlik botu, hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmen yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.