Aysima enkaz altından kendini kurtaran Mehmetçikle bir araya geldi

Aysima Baltacı kendisini enkazdan sağ olarak kurtaran Mehmetçikle bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Gölcük Tersane Komutanlığı personelimiz, 12 Şubat’ta Adıyaman’da Aysima Baltacı isimli evladımızı enkazdan sağ olarak kurtarmıştı. Aysima iyileşir iyileşmez kendisini kurtaran personelimizle bir araya gelmek istedi. Ve bugün onu kurtaran kahramanlarımızla Aysima bir araya geldi” denildi.