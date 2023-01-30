Ayşenur’un katil zanlısı “Silahı elinden almaya çalışırken tetiğe dokunmuşum” diyerek savunma yaptı

Eskişehir’de 21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu’nu silahla başından vurarak öldürdüğü iddiası ile tutuklanan Hasan Fakıoğlu’nun ifadesinde “Tartışma esnasında Ayşenur, yatağımın altında duran silahımı aldı. Bana veya kendisine zarar vereceğini düşündüğüm için silahı elinden almaya çalıştım. Silahı almaya çalışırken tetiğe dokunmuşum” dediği öğrenildi.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak’ta 17 Aralık 2022 tarihinde meydana gelen olayda, 21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu, sevgilisi Hasan Fakıoğlu ile birlikte gittiği evde çıkan tartışma sonucu silahla başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çolakoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Hasan Fakıoğlu ve ev arkadaşı Muhammet Ali F, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ayşenur Çolakoğlu’nun sevgilisi Hasan Fakıoğlu, ‘Kasten Öldürme’ suçundan tutuklanırken, Muhammet Ali F. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

“Tartışma esnasında Ayşenur, yatağımın altında duran silahımı aldı”

Ayşenur Çolakoğlu’nun silahla başından vurularak hayatını kaybettiği olayda tutuklanan katil zanlısı Hasan Fakıoğlu’nun verdiği ifadelere ulaşıldı. Birlikte gittikleri evde yaşanan tartışmanın ardından Ayşenur’un kendisine ait silahı yatağın altından aldığını belirten Fakıoğlu’nun ifadesinde, “Ayşenur benim kız arkadaşımdı. Kendisiyle uzun zamandır arkadaşız. Olay günü Ayşenur ile birlikte eve gittik, yanımızda ev arkadaşım Muhammet Ali F. de vardı. Arkadaşım Muhammet Ali, bizi yalnız bırakmak için diğer odaya geçti. Kız arkadaşımla konuştuğumuz esnada aramızda tartışma çıktı. Ayşenur, silahımın olduğunu biliyordu. Tartışma esnasında Ayşenur, yatağımın altında duran silahımı aldı. O esnada ne yapacağını kestiremedim. Bana veya kendisine zarar vereceğini düşündüğüm için silahı elinden almaya çalıştım. Silahı almaya çalışırken tetiğe dokunmuşum. Silah seri modda olduğu için birkaç defa ateş aldı. Ayşenur yaralandı. Silah sesini duyan Muhammet Ali de yanımıza geldi. O sırada silahı kafama dayamıştım. Muhammet Ali, kendime zarar vermemi engellemek için silahı elimden aldı. Olay günü hiçbir sorunumuz yokken eve gitmiştik. Her şey bir anda gerçekleşti, Ayşenur’a zarar vermek gibi bir niyetim yoktu” dediği öğrenildi.

“Yanlarına gittiğimde Ayşenur, Hasan’ın kucağındaydı”

Katil zanlısı Hasan Fakıoğlu’nun ev arkadaşı Muhammet Ali F.’nin ise ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

“Hasan ile bir süredir ev arkadaşım. Ayşenur, onun kız arkadaşı. Zaman zaman eve gelirdi, olay günü de kafede buluşup üçümüz eve geldik. Akşam çalışacağım için dinlenmek amacıyla odama geçtim. Uyuduğum için tartışmayı duymadım. Silah sesine uyandım. Yanlarına gittim. Ayşenur, Hasan’ın kucağındaydı. Hasan’ın elinde silahta vardı. Kendisine ya da bana zarar verebileceğini düşünerek elinden aldım. Şoka girmiş haldeydi, 112’yi kendisi aradı.”