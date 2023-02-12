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Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nin müteahhidi tutuklandı
Gaziantep’te depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay tutuklandı.
Asayiş 12.02.2023, 16:56
Gaziantep’te depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Hatay, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa’da sorumlulardan hesap soruluyor. Gaziantep’te yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay tutuklandı.