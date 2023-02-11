Ayşe-Mehmet Polat Sitesi’nde arama kurtarma çalışmaları 131 saattir sürüyor

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7’lik ilk depremde yıkıma uğrayan Gaziantep Ayşe-Mehmet Polat Sitesi’ndeki arama kurtarma çalışmaları 131. saatine girdi. Arama kurtarma çalışmalarına Suudi Arabistan ve Kazakistan’dan gelen ekipler de dahil olurken, site binasının müteahhidi olduğu iddia edilen Mehmet Ertan Akay’ın İstanbul’da gözaltına alındığı öğrenildi.

Depremler pek çok şehirde olduğu gibi Gaziantep’te de ciddi yıkma neden oldu. Yaşanan şiddetli depremde yıkıma uğrayan binalardan biri de Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan Ayşe-Mehmet Polat Sitesi oldu. Depremin hemen ardından yoğun bir gayretin başlatıldığı sitedeki arama kurtarma çalışmaları 131 saattir aralıksız devam ediyor. Çalışmalar sırasında ise sık sık hassas dinleme yapılarak enkaz altında canlı kimse olup olmadığı tespit edilmeye çalışılıyor.

Çalışmalara Suudi Arabistan ve Kazakistan ekipleri de katıldı, müteahhit gözaltına alındı

Ayşe-Mehmet Polat Sitesi’ndeki arama kurtarma çalışmalarına Suudi Arabistan ve Kazakistan gelen ekipler de katıldı. Enkaz alanında tüm ekiplerin yoğun çalışmasının aralıksız devam edeceği belirtildi.

Öte yandan site binasının müteahhidi olduğu iddia edilen Mehmet Ertan Akay isimli şahsın İstanbul’da gözaltına alındığı öğrenildi.