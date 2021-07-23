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Ayrılma kararı sonrası nişanlı çift ölüme atladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sahilde nişanlısının ayrılma kararını kabullenemeyen genç kız denize atlayarak intihara kalkışınca peşinden de nişanlısı suya atladı. Suda çırpınan çifti o sırada sahilde gezen cankurtaran ve bir vatandaş suya atlayarak kurtardı.

Asayiş 23.07.2021, 11:10
Ayrılma kararı sonrası nişanlı çift ölüme atladı
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sahilde nişanlısının ayrılma kararını kabullenemeyen genç kız denize atlayarak intihara kalkışınca peşinden de nişanlısı suya atladı. Suda çırpınan çifti o sırada sahilde gezen cankurtaran ve bir vatandaş suya atlayarak kurtardı.

Olay, İzmit Seka Park alanında bulunan iskelede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Y. (23) ve nişanlısı Cansu Ü. (23), Seka Park’ta buluşarak konuşmaya başladı. Emre Y.’nin ayrılma kararını açıklamasının ardından durumu kabullenemeyen genç kız sahildeki kafelerde oturan yüzlerce kişinin gözleri önünde suya atlayarak intihara kalkıştı. Genç kızın suya atladığını gören Emre Y. de yüzme bilmemesine rağmen suya atlayınca birbirine sarılan çift denizde çırpınmaya başladı. Boğulmak üzere olan çifti vatandaşlar kurtardı. Genç çiftin suda çırpınarak boğulmak üzere olduğunu gören ve o sırada sahilde gezintide olan Burak Tomak adlı cankurtaran kıyafetlerini çıkararak suya atladı. Tomak’ın peşinden atlayan Seyit Öney adlı vatandaşın da yardımıyla denizden rıhtıma çekilen genç çift, vatandaşların sarkıttığı ip yardımıyla denizden çıkarıldı. Aşırı miktarda su yuttuğu belirlenen Emre Y. baygınlık geçirirken, nişanlısı Cansu Ü. ise sırılsıklam halde gencin başında gözyaşı döktü.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye cankurtaran, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla ambulansa alınan baygın haldeki Emre Y. ve nişanlısı Cansu Ü., ilk müdahalelerinin ardından Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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