Ayrıldığı eşi ve eski kaynını katıldıkları düğünde ayağından vurdu

Rize’nin Fındıklı ilçesinde bir şahıs boşandığı eşi ve onun ağabeyini ayağından vurarak yaraladı.

Olay, Fındıklı ilçesi Aksu Mahallesi, Prof. Dr. Hulusi Acar Caddesi üzerindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.C. isimli şahıs yaklaşık 1 ay önce ayrıldığı eşi F.H.’yi katıldığı bir düğünde bularak belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti. Bu esnada F.H.’nin yanında bulunan ağabeyi Y.H.’ye de ateş eden Ö.C. oradan kaçarak uzaklaştı. Ayağından yaralanan F.H. isimli kadın ve ağabeyi Y.H. olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Eski eşi F.H. ile eski eşinin ağabeyi Y.H.’yi vuran ve olay yerinden kaçan Ö.C. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.