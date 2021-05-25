’Ayrancılar mini Kolombiya’ suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama

İzmir’in Torbalı ilçesinde kendilerini ’Ayrancılar mini Kolombiya’ olarak tanıtan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Torbalı ilçesinde kendilerini ’Ayrancılar mini Kolombiya’ olarak tanıtan bir grubun organize suç faaliyetleri gerçekleştirdiğini tespit etti. Ayrancılar Mahallesi’nde, vatandaşlar üzerinde korku ve baskı oluşturarak illegal yollardan para kazanmaya çalışan, “Yağma, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Göçmen Kaçakçılığı, Silahla Kasten Yaralama, Tehdit ve Mala Zarar Verme” suçlarını işlediklerini öne sürülen 15 şüphelinin içinde bulunduğu suç örgütüne operasyon düzenledi. ’Zincir Operasyonu’ adı verilen eş zamanlı operasyonda, 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise ise 882 gram metamfetamin, 404 gram kubar esrar, 137 gram bonzai, 2 adet hassas terazi, 1 adet 9mm’lik tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak ve 168 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

7 tutuklama, 3 adli kontrol

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 4’ü jandarmaya verdikleri ifadenin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden T.A., İ.G., Ş.B., Ü.Ç., A.Z., G.Y., ve M.B., tutuklanarak Menemen Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. A.B., N.O. ve V.T. isimli 3 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.