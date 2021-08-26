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Aynı yere ikinci kez 3 çuval dolusu ölü tavuk attılar

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çuvala koyularak aynı dere kenarına atılan ölü tavuklar, ekipler tarafından toplanarak imha edildi.

Asayiş 26.08.2021, 11:19
Aynı yere ikinci kez 3 çuval dolusu ölü tavuk attılar

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çuvala koyularak aynı dere kenarına atılan ölü tavuklar, ekipler tarafından toplanarak imha edildi.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesi Güven Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler çuvallara koydukları ölü tavukları dere kenarına attı. Bir vatandaşın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, dere kenarında yaklaşık 3 çuval dolusu ölü tavuk buldu. Çuvallar, numune alındıktan sonra imha edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde aynı bölgeye yaklaşık 8 çuval dolusu ölü tavuk bulunmuştu.

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