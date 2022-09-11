Aynı yerde iki günde üçüncü kaza

Kocaeli’de TEM Otoyolu’nda Osmangazi Köprüsü yol ayrımında 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Son 2 gün içerisinde 3’üncü kez aynı yerde kaza olması dikkat çekti.

Kaza, TEM Otoyolu Gebze geçişi Muallimköy Mahallesi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 34 MG 6794 plakalı otomobil ile F.A. idaresindeki 42 V 7221 plakalı Opel marka otomobil Osmangazi Köprüsü’ne çıkan yol ayrımında çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 34 MG 6794 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Z.F. ve G.I.’nın yaralandığı tespit edildi. Ambulansa alınan iki yaralıdan Z.F.’ye ayakta tedavi uygulanırken G.I. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan, aynı yerde son 2 günde 3’üncü kez kaza meydana gelmesi dikkat çekti.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.