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Aynı marketi iki defa soydu
AYNI MARKETİ 2 DEFA SOYDU
Asayiş 02.09.2020, 12:17
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Gaziantep’te bir hırsız farklı tarihlerde aynı iş yerini iki kez soydu. O anlar ise iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan bir markette gerçekleşti. İş yerine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aynı şahıs iki farklı tarihte bir iş yerinden hırsızlık yaptı. Olayla ilgili çalışma başlatan güvenlik güçleri, 10 suç kaydı olan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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