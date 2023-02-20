Aynı güzergahta 1 saat arayla 2. heyelan meydana geldi... O anlar kamerada

Artvin-Ardahan karayolu 25,9. Kilometresinde yamaçtan toprak ve dev kayaların kopma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Heyelan Artvin-Ardahan karayolunun 25,9. kilometresinde meydana geldi. Meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak ve kayalar karayoluna düşerek karayolunu çift taraflı araç trafiğine kapattı. Çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan ihbarın üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Heyelanda can ve mal kaybı yaşanmazken, ekiplerin çalışması sonrası yolun yeniden araç trafiğine açılacak. Yamaçtan toprak ve dev kayaların kopma anı ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.