Aynı fabrikada bir günde iki iş kazası

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan iş kazalarında iki işçi yaralandı.

Olay, Muratlı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir klima fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, sabah saat 10.00 sıralarında yaşanan kazada, H.P. (46) adlı işçi sol elini elektrikli testereye kaptırdı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. Öğleden sonra saat 13.30 sıralarında ise M.Ş. (43) adlı işçi kafasını profile vurması neticesinde yaralandı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Diğer taraftan, sıkça iş kazalarının yaşandığı fabrikada iş güvenliği zafiyeti olup olmadığı araştırılıyor.