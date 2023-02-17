Aynı evin ikinci kez kurşunlanmasına 2 gözaltı

Samsun’da bir hafta arayla aynı eve iki kez silahlı saldırı düzenlenmesi olayına karıştıkları iddia edilen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ö.’ye ait eve 6 Şubat ve 12 Şubat’ta silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, kimliği belirsiz saldırganlar kaçtı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, her iki silahlı saldırı olayıyla ilgili T.Ç. ve M.B.’yi yakalayarak İlyasköy Polis Merkezine teslim etti. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.