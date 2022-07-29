Aynı evde kaldığı arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde aynı evde kalan mevsimlik işçiler, küfür nedeniyle çıkan kavgada birbirlerini bıçakladı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, yaralı olarak tedavi altına alınan katil zanlısı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Buğdaylı Mahallesi Selvidere Caddesi’nde aynı evde kalan N.G. ve K.H. adlı mevsimlik işçiler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi ile N.G. ile K.H. bıçakla birbirlerini yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, N.G. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne, K.H. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Göğsünden yaralanan N.G., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. N.G.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan K.H., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. K.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.