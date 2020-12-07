banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Yılmaz Vural yoğun bakımdan çıktı
Yılmaz Vural yoğun bakımdan çıktı
Başkan Yavaş’tan bir destek de tiyatrolara
Başkan Yavaş’tan bir destek de tiyatrolara
Suriye sınırında Türk bayrağı heyecanı
Suriye sınırında Türk bayrağı heyecanı
DİSK asgari ücret talebi ne kadar?
DİSK asgari ücret talebi ne kadar?

Aynı aileden 3 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde aynı aileden 3 kişi, 1 ayda korona virüs sebebi ile hayatını kaybetti.

Asayiş 07.12.2020, 14:57
2
Aynı aileden 3 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti
banner422

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde aynı aileden 3 kişi, 1 ayda korona virüs sebebi ile hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan Muhammet Kılınç yakalandığı korona virüs sebebiyle tedavi altına alındığı hastanede 12 Kasım’da yaşamını yitirdi. Kronik rahatsızlığı bulunan Muhammet Kılınç’ın annesi Mahmure Kılınç da korona virüs nedeniyle tedaviye alındı. Anne Kılınç da geçen hafta yaşamını yitirdi.

Korona virüs nedeni ile bir haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören baba Hasan Kılınç ise yaşamını yitirdi. 6 çocuk babası Hasan Kılınç’ın cenazesi bugün öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından korona virüs nedeni ile ölen oğlu ve eşinin mezarlarının yanında toprağa verildi.
Yorumlar (0)
14°
parçalı az bulutlu