Ayn-El Arap’tan Türkiye’ye geçmeye çalışan bir terörist yakalandı

Suriye’nin Ayn-El Arap bölgesinden Türkiye’ye geçmeye çalışan bir terörist yakalandı.

Suriye’nin kuzeyinde bulunan Ayn-El Arap (Kobani) bölgesinden Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine kaçak yollarla geçmeye çalışan bir terör örgütü YPG/PKK üyesi, jandarma tarafından yakalandı. Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda, terör örgütü üyesi şahsın sınırdan geçmesine yardım eden 3 kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan teröristin eylem için Türkiye’ye geldiği değerlendiriliyor.