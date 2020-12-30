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Aylin Sözer’in cenazesi Kartal’da bulunan gasilhaneye getirildi
İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Aylin Sözer (48), eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal A. tarafından boğazı kesilerek ve yakılarak öldürülmüştü. Aylin Sözer’in cenazesi Kartal’da buluna gasilhaneye getirildi.
Asayiş 30.12.2020, 18:09
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İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Aylin Sözer (48), eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal A. tarafından boğazı kesilerek ve yakılarak öldürülmüştü. Aylin Sözer’in cenazesi Kartal’da buluna gasilhaneye getirildi.Öğretim Üyesi Dr. Aylin Sözer’in naaşı adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından üniversite bahçesinde cenaze töreni düzenlemişti. Sözer’in cenazesi törenin ardından Kartal’da bulunan gasilhaneye getirildi. Sözer’in yakınları gasilhane bahçesinde gözyaşlarına boğuldu.
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