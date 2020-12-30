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Aylin Sözer’i vahşice öldüren şahıs adliyeye getirildi
Maltepe’de öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer’i yakarak vahşice öldüren Kemal A. adliyeye getirildi. Şüphelinin savcılık sorgusu başlayacak.
Asayiş 30.12.2020, 12:38
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Maltepe’de öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer’i yakarak vahşice öldüren Kemal A. adliyeye getirildi. Şüphelinin savcılık sorgusu başlayacak.
İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer(48), eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal A. tarafından boğazı kesilerek ve yakılarak öldürülmüştü.
Tüm dünyayı yasa boğan olay sonra gözaltına alınan Kemal A., Gayrettepe Cinayet Büro Amirliğine sevk edilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.Şüphelinin savcıya ifade vermesi bekleniyor.
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