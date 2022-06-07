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Aylin Arslan son yolculuğuna uğurlandı
Hatay’ın Samandağ ilçesinde yolda cansız bedeni bulunan 31 yaşındaki Aylin Arslan gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Asayiş 07.06.2022, 17:56
Hatay’ın Samandağ ilçesinde yolda cansız bedeni bulunan 31 yaşındaki Aylin Arslan gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Adli tıp kurumunda otopsi yapıldıktan sonra Aylin Arslan’ın cenazesi ailesine teslim edildi. Tekebaşı Mezarlığına getirilen genç kadının cenazesi yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
Aylin Arslan’ın bir binaya girdiği ve düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.