Ayının saldırısına uğrayan yaşlı adam tedavi altına alındı

Erzurum Pazaryolu ilçesinde ayının saldırısına uğrayan vatandaş ağır şekilde yaralandı.

Pazaryolu ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 75 yaşındaki Kenan Gürcü bahçesini sularken ayının saldırısına uğradı. Ayağında ve kolundan kırıklar oluşan Gürcü Erzurum Şehir hastanesinde tedavi altına alındı.

Kenan Gürcü, “Bahçeyi sulamaya gittim. Dereden çıkarak birden üzerime hücum etti. Komşularımız benim bağırmamı duyunca gelince bırakıp kaçtı. Bağırarak bana saldırdı. Ayağımdan kolumdan yaralandım. Hem ayağımı hem de kolumu kırdı” diye konuştu.