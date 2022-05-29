Ayı vatandaşa saldırdı, köylüler korku içinde

Bartın’ın Abdipaşa beldesine bağlı Ulupınar köyü ve Kadıoğlu mahallelerinde kış uykusundan uyandığı ve yiyecek aradığı tahmin edilen ayı bir vatandaşa saldırıp yaraladı. Otlamaya salınan büyükbaş hayvanların yanı sıra bahçelerindeki ürünler ve bal kovanlarına da zarar veren ayı nedeniyle korku içinde yaşayan köylüler ne yapacaklarını şaşırdı.

Bartın’ın Abdipaşa beldesine bağlı Ulupınar köyü ve Kadıoğlu mahallelerinde yaşayan vatandaşların başı köylerinin sokaklarına kadar gelip yiyecek arayan ayıyla dertte. Bahçelerdeki ekili ürünlere zarar veren, büyükbaş hayvanları telef eden, bal kovanlarına dadanan ve kovanları parçalayan ayının bir vatandaşa da saldırması sonrasında köy halkı korku içinde yaşamaya başladı.

Ayı saldırıları nedeniyle bölgede yaşayan insanların evlerinden çıkmaya bile korkmaya başladığını söyleyen Ulupınar köyü Muhtarı Musa Tüfekçioğlu, “Gördüğünüz üzere mahalle sakinlerimizden İsmail Çelebioğlu’nun arılarına dün akşam itibarıyla ayı gelmiş ve maddi hasara neden olmuş. Vatandaş mağdur, aynı zamanda sebze ve meyve üreticileri de mağdur. Dün akşam saat 7 buçuk sıralarında Ramazan Kadıncı isimli vatandaşa ayı saldırmış. 3 ayrı yerinden yaralanmış. Vatandaş şu anda hastanede. Vatandaşımız canından endişe etmekte. Dışarı çıkmaya korkuyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Bir şekilde ayı ile mücadele etmemiz gerekiyor. Ulupınar Mahallesi Güney Sokak’ta da Mustafa Tüfekçioğlu benim yan komşum olur. Onun da ineğini telef etti. Mağduruz. Dün akşamki olayda Ramazan Kadıncı da hayvanlarını getirirken mahalleye çok yakın evine çok yakın bir noktada saldırıya uğradı” dedi.

Kadıoğlu Mahallesi Muhtarı İsmail Hazinedar ise, “Daha önce bu ayının bizim mahalleleri sokak sokak dolaşmasından bana mahalle sakinleri şikayette bulundu. Dün akşamki olay da bir başka oldu. Köyümüz sakinlerinden Karabük’ten misafir olarak köye gelen, annesine ve kardeşlerine yardım etmek için ot bitmek için gelmiş. Hayvanları da ot biçtiği yerde bırakmış. Akşam da onları almaya gittiğinde daha gün durulmamış, ezan filan okunmamış güpegündüz. Ayıyla karşı karşıya gelmiş hayvanlarla beraber. Arkadaşın üzerine son süratle gitmiş arkadaşı yerden yere vurmuş. Boğuşma yapmışlar, sırt kaslarından 3 yerinden ısırmış. Arkadaşımızın adı Ramazan Kadıncı. Dün akşam hastanedeymiş. Geç vakitlerde eve gelmiş şu anda evde yatıyor” ifadelerini kullandı.