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Ayı saldırısından elindeki sopayla kurtuldu

Tunceli’de mantar toplamaya giden vatandaşa ayı saldırdı. Vatandaş, ayı saldırısından yanında bulunan sopayla ayıya vurarak kurtuldu.

Asayiş 01.06.2022, 11:48
Ayı saldırısından elindeki sopayla kurtuldu

Tunceli’de mantar toplamaya giden vatandaşa ayı saldırdı. Vatandaş, ayı saldırısından yanında bulunan sopayla ayıya vurarak kurtuldu.

Olay, Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Kocatepe köyü Meydan Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşi ve bir arkadaşıyla bölgede mantar toplamaya giden Hüseyin Keskin isimli vatandaşa ormanlık alanda ayı saldırdı. Kendisine saldıran ayıya sopayla vuran vatandaş, durumu eşi ve arkadaşına haber verdi. Jandarma, AFAD, 112 ve Munzur Dağcılık Kulübüne haber verilmesi üzerine ekipler olay bölgesine sevk edildi. Bacağından yaralanan Hüseyin Keskin, temin edilen bir atla köye getirilirken, burada hazır bekletilen ambulansa bindirilerek Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Keskin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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