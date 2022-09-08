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Ayı saldırısına uğrayan ve yaralanan çobanı köpekler kurtardı
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde ayı saldırısı sonucu yaralanan çoban, köpeklerin sayesinde ölümden döndü.
Asayiş 08.09.2022, 01:51
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde ayı saldırısı sonucu yaralanan çoban, köpeklerin sayesinde ölümden döndü.
Olay, Bingöl’ün Karlıova ilçesi, Yiğitler köyü yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan otlatan 42 yaşındaki Deniz Arka, aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Arka’nın saldırı sonucu kolu kırıldı ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar oluştu. Arka’nın ayı saldırısından köpeklerin yardıma koşması ile kurtulduğu öğrenildi.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla Karlıova Devlet Hastanesine getirilen Arka, yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi kaldırılarak ortopedi servisinde müşahede altına alındı.
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