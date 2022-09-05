Ayı çobana saldırdı

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Kızlarkale Mahallesi’nde meydana gelen olayda, hayvanları otlatan çobana ayı saldırdı.

Köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Yayala dereleri mevkisinde bir ayının saldırısına uğrayan Nurettin Kılıçaka, mahalle muhtarı Murat Aydemir’in durumu 112 ve jandarma ekiplerine bildirmesi ile Horasan Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaşadığı korkunç olayı anlatan Kılıçaka, “Hayvanları otlatmak üzere Yayala dereleri mevkiinde meşelerin içindeydim, bir böğürtü geldi. O tarafa doğru gittim ve ayı ile karşılaştım. Ayı beni orada tepeledi. O esnada çoban köpeklerimiz bize doğru gelince ayının altından kurtuldum ve köpekleri gören ayı kaçmaya başladı ben mahalle muhtarımızı aradım ve durumu anlattım” dedi.

Mahalle Muhtarı Murat Aydemir ise “Olayı bana mahallemiz ineklerini otlatan kardeşimiz telefonla bildirdi. Ben de direk 112 ekiplerine bildirdim jandarma ekipleri ile birlikte mahallemize geldiler hep birlikte Yayala dereleri mevkiinde gittik. Nurettin kardeşimizin yerde yattığını fark ettik zorlu arazi şartları nedeniyle bölgeye traktörle çıktık ve yaralı kardeşimizi mahalle içine kadar traktörle indirdik daha sonra sağlık ekipleri ambulansa alıp hastaneye götürdüler“ dedi.