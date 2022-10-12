Ayı barınağındaki yangın korkuttu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde akşam saatlerinde yangın çıktı.

Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde akşam saatlerinde çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu. Bir anda yükselen alevleri gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Türkiye’ye kaçak getirilen ya da doğal ortamlarında yaralı ve bakıma muhtaç bulunan yaban hayvanları rehabilite ediliyor. Bunun yanı sıra merkez 65’i yetişkin, 8’i yavru 73 ayı ile birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.