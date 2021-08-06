Aygün Aydın'a yine hapis cezası!

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre; İş insanı Hakan Sabancı'nın avukatları, Aygün Aydın'ın sosyal medyada müvekkilleri için 'Hakoş' ile 'şapşal' gibi sözler sarf ettiği, tehdit ve tacize devam ettiğini öne sürdü.

Mahkeme, 2. kez tedbir kararını ihlal eden Aydın'ı bu kez 15 gün hapse çarptırdı.

HAKARET ETMİŞTİ

Cezaevinden çıkan Aydın, geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı'yı tehdit etmişti. Instagram hesabından yaptığı açıklamada sinkaflı sözler kullanan Aydın, "Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim! Kendi bebeğinin ultrasonunu paylaşmak da suçmuş ülkede meğer! Sen beni nasıl o katillerin içine, böceklerin içine atıp, öldürmeye çalıştıysan ahdım olsun seni yerle bir etmeden bu dünyadan göçüp, gitmeyeceğim. Allah bin türlü belanı versin senin! Duygularımla oynayıp, beni hamile bırakırken her şey iyi, hoştu. Herkes öğrenince mi rahatsız oldun?" ifadelerini kullandı.

Ateş püsküren Aydın, daha sonra, "Ben ne kadar salak bir insan olduğumu bir kez daha anladım. Son gece bile 'Haberi olsa o böyle bir şeye asla müsaade etmezdi. Kesin ailesinden biri yaptırıyor' deyip, sana toz kondurmamıştım. Oysaki ne kadar aptalmışım. Senden nefret ediyorum!" paylaşımını yaptı.