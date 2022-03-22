Aydınlı özel harekat polisi Bingöl’deki patlamada şehit oldu

Bingöl’de Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan 2 özel harekat polisi şehit oldu. Şehitlerden bir tanesinin Aydın’ın Çine ilçesi nüfusuna kayıtlı Necati Aygün olduğu öğrenildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, saat 13.30 sularında Kaleönü Mahallesi’nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde eğitim bürosundan eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevki esnasında bir patlama meydana geldi. Patlamada ağır yaralanan 2 özel harekat polisi Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Aydın Çine nüfusuna kayıtlı Necati Aygün ve Erzurum Aziziye nüfusuna kayıtlı Birol İli şehit düştü. Patlamada şehit olan Aydın Çine ilçesi nüfusuna kayıtlı özel harekat polisi Necati Aygün’ün evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.