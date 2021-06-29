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Aydınlatma direğine çarpıp ters dönen otomobil sürücüsü 400 promil alkollü çıktı

Karabük’te 400 promil alkollü sürücünün kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarparak ters döndü.

Asayiş 29.06.2021, 11:40
Aydınlatma direğine çarpıp ters dönen otomobil sürücüsü 400 promil alkollü çıktı

Karabük’te 400 promil alkollü sürücünün kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarparak ters döndü.

Kaza, Yenişehir Necati Bey Caddesi’nde meydana geldi. Burak. A.Y. idaresindeki 74 AAN 441 plakalı Ford marka otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak ters döndü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü araç içerisinden kendi imkanları ile çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ayakta tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü Burak A.Y.’nin 400 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan para cezası kesilirken ehliyetine el konuldu. Aracın çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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