Antalya’nın Serik ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan A.’nın kullandığı 07 YLR 49 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Ercan A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.