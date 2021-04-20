banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Muharrem İnce taburcu oldu
Muharrem İnce taburcu oldu
UBS, dolar kurunda yükseliş öngördü
UBS, dolar kurunda yükseliş öngördü
Masaj salonuna fuhuş operasyonu
Masaj salonuna fuhuş operasyonu
Fatih Terim: 3 - Abdullah Avcı: 2
Fatih Terim: 3 - Abdullah Avcı: 2

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Asayiş 20.04.2021, 17:59
1
Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş Adana Karayolu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Ali C’nin kullandığı 46 DC 582 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırırken, yolcu konumundaki Ayşe C. ise itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte sıkıştığı otomobilin içinden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle yol dışı edildi.
banner478
Yorumlar (0)
14°
parçalı az bulutlu