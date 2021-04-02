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Aydın’ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim’de ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaymakamın ateşli salah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Aydın’ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim’de ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaymakamın ateşli salah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Asayiş 02.04.2021, 22:40
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Aydın’ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim’de ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaymakamın ateşli salah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.