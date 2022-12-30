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İzmir’in Bornova ilçesinde bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Aydın’daki patlama sonrası yangının ilk anları kameraya yansıdı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir işletmede patlama sonrası çıkan yangının ilk anları cep telefonu görüntüsüne yansıdı.
Asayiş 30.12.2022, 17:54
Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir işletmede patlama sonrası çıkan yangının ilk anları cep telefonu görüntüsüne yansıdı.
Nazilli’deki işletmede patlama sonrası çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yangının bir anda alevlenmesi ve bir vatandaşın müdahalesi yer alırken, alevlerin işletmenin giriş kapısını tamamen kapladığı görülüyor.
5 kişiye gözaltı
Yangın sonrası Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda 5 kişiyi gözaltına aldıkları öğrenildi.