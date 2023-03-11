Aydın’daki göçmen faciasında kurtarma görüntüleri ortaya çıktı

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında batan lastik botta hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 5’e yükselirken, Sahil Güvenlik Komutanlığının kurtarma görüntüleri ortaya çıktı.

Yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, su alması sebebiyle Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında battı. Sahil Güvenlik Komutanlığına, lastik botun su aldığı ihbarı geldi. İhbar üzerine bölgeye 1 gemi ve 2 sahil güvenlik botu sevk edildi. Kısa sürede verilen koordinata giden ekipler, 1’i çocuk 11 düzensiz göçmeni kurtardı. Ayrıca 1’i hamile 5 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Afrika uyruklu olduğu öğrenilen kayıp göçmenler için arama kurtarma çalışmaları bölgede devam ederken, Sahil Güvenlik Komutanlığının kurtarma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kısa sürede bölgeye giden ekiplerin, yarı batık halde bulunan lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenleri kurtarmaları yer aldı.

Yapılan ilk belirlemelere göre düzensiz göçmenlerin grup halinde organizatörler tarafından İzmir’den Didim’e getirildiği ve yasa dışı yollar ile Yunan adalarına götürülmeye çalışıldığı öğrenildi. Kayıp göçmenlerin bulunması için bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.