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Aydın’daki feci olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kişinin, eski eşinin kocasına otomobil ile çarpıp, yaklaşık 450 metre sürükleyerek ağır yaralanmasına neden olduğu olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Asayiş 14.10.2021, 12:20
Aydın’daki feci olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kişinin, eski eşinin kocasına otomobil ile çarpıp, yaklaşık 450 metre sürükleyerek ağır yaralanmasına neden olduğu olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, İstiklal Mahallesi Batı Çevre Bulvarı üzerinde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. (40), eski eşinin kocası Ş.Y.’ye (41) henüz bilinmeyen bir nedenle Şehit Rüştü Yetkin Polis Merkezi yakınlarında kullandığı 09 ACF 135 plakalı otomobil ile çarptı. Otomobil altında kalan Ş.Y., bulvar üzerinde yaklaşık 450 metre sürüklenerek ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıyı ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayın ardından otomobil ile bölgeden kaçan şüpheliyi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

Olay kameralara yansıdı

Yaşanan olay bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralar tarafından anbean kayıt altına alınan görüntülerde, E.A.’nın kullandığı otomobille Ş.A’yı altında sürükleyip üzerinden geçerek olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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