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Aydın’da tren yangını

AYDIN (İHA) – Aydın’da Efeler istasyonuna yanaşan bir yolcu treninde yangın çıktı. Görevlilerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yolcular minibüslerle gidecekleri yerlere sevk edildi.

Asayiş 29.09.2021, 18:16
Aydın’da tren yangını

AYDIN (İHA) – Aydın’da Efeler istasyonuna yanaşan bir yolcu treninde yangın çıktı. Görevlilerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yolcular minibüslerle gidecekleri yerlere sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Denizli-İzmir seferini yapan tren saat 14.30 sıralarında yolcu almak için Aydın Garı’na geldiğinde, görevliler trende yangın çıktığını gördü. Yangın trenin istasyona yanaşmasıyla görevlilerin yangın tüpüyle müdahalesiyle söndürüldü. Yolcular da minibüslerle gidecekleri istikamete sevk edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, tren yangını objektiflere yansıdı.

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