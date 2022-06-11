Aydın’da sağanak yağış: Karayolu ulaşıma kapandı, binalar sular altında kaldı

Aydın’da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Aydın-İzmir ve Denizli Karayolu yer yer trafiğe kapandı, ekipler su basan yerlerde biriken sel sularını tahliye etmek için çalışma başlattı.

Dün meteorolojinin sağanak yağış uyarısının ardından beklenen yağış saat 14.00 sıralarında başladı. Bir anda bastıran sağanak yağışla birlikte Aydın Efeler ilçe merkezi başta olmak üzere şehrin pek çok yerinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Bu arada İzmir Bulvarı Ziraatçılar Kavşağı, Aydın-İzmir Karayolu İncirliova yakınlarında yol ulaşıma kapandı. Öte yandan Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin bazı bölümlerini de su bastı.

Yaşanan ani sağanak yağış ile birlikte belediye ekipleri de yaşanan olumsuzlukları gidermek için adeta seferber oldu. Yağmur sonrası oluşan sel sularında mahsur kalan çocuk ve yaşlıları kurtarmak için polis ekipleri de yoğun çaba harcadı. Yağışların sakinleştiği Aydın’da ekiplerin tahliye ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.