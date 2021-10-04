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Aydın’da kafe ortakları arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kafede ortaklar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 04.10.2021, 20:21
Aydın’da kafe ortakları arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kafede ortaklar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerindeki bir kafede saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kafede oturan iş ortakları arasında para yüzünden anlaşmazlık çıktı. İddiaya göre çıkan tartışmada silahını çeken A.T., B.K ve M.K.’yı ayağından vurdu. Olay yerinden kaçan saldırganların peşine düşen polis, şüphelileri Söke yolu üzerinde kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler B.Ç., M.I. ve O.Ç. gözaltına alınırken, yapılan aramada otomobilde silah çıkmadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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