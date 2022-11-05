Aydın’da jandarma ekiplerinden tarihi eser operasyonu

Aydın’ın Efeler ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Roma dönemine ait eserler ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kaçakçılık kanununa muhalefet suçuna yönelik çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, adli makamlardan alınan arama ve yakalama kararına istinaden G.K. isimli şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından şahsın evine operasyon düzenlenirken, yapılan aramalarda Antik Çağ Roma Dönemine ait kral veya imparatorların mezara konulmadan önce definlerinde cesetlerine takı olarak takılan; 6 parça halinde 1 adet altın göz ve ağız bandı, 1 çift balık figürlü altın küpe, 5 parça halinde 1 adet altın alınlık taç, 3 parça halinde altın boyunluk, 20 adet altın yaprak figürü olan piyasa değeri yüksek altından tarihi eserler ele geçirildi. Ev sahibi G.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.