Aydın’da ev yangını: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangıda 1 kişi yaralanırken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Ata Mahallesi 620 sokak üzerindeki bir apartmanın birinci katındaki dairede saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.D.’ye ait evin oturma odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm odayı sardı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında, bacağında yanık oluşan ev sahibi G.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını gözyaşları ile izleyen evi yanan aileyi ise komşuları ve yakınları teselli etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.