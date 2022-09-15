Aydın’da eski belediye başkanından garip eylem

Aydın’ın Nazilli ilçesinin Eski Horsunlu Belediye Başkanı Mehmet Efe Yılmaz, Nazilli Sulama Birliğinin yanlış idarecilik yaptığını iddia ederek kendisini pencerenin demirlerine kelepçeledi.

Olay, Nazilli Sulama Birliğine ait hizmet binasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükşehir Yasası’ndan önce belediye statüsünde olan Horsunlu beldesinin Eski Belediye Başkanı Mehmet Efe Yılmaz, Sulama Birliğinin yanlış yönetildiğini iddia etti. Yanlış idarecilik yapıldığı gerekçesi ile birlik binasına gelen Yılmaz, bir anda kendisini pencerenin demirlerine kelepçeledi. “Ben çiftçiyim” diyerek sesini duyurmak istediğini vurgulayan Yılmaz, kelepçeli eylem gerçekleştirdi. Sulama Birliği yetkililerinin gelmesini isteyen Yılmaz, sulama fiyatlarının düşürülmesini istedi.

“Ovalar susuzluktan kurudu”

Nazilli Sulama Birliği yönetimi dolayısıyla ovaların yandığını ve kuruduğunu ifade eden Yılmaz, “Adı Nazilli Sulama Birliği olan ama görevi Nazilli’yi sulamama olan ve su yönetimini kötü hale getiren bu birliğin yönetimini protesto etmek için buradayım. Bu yıl için kurak yıl denemez, su kıtlığı olabilir ama kurak yıl denemez. Nisan ayına kadar kar yağdı. Haziran ve ağustos ayı yağışlı geçti. Maalesef bunların kötü yönetimiyle şu anda Yamalak, Horsunlu, Pamukören ve Kuyucak ovaları susuzluktan kurudu. Maalesef bunlar işin siyaset kısmını yapıyorlar. Dekara 150 TL su satıyorlar. Ona rağmen de suyu akıtamadılar. Bunların kötü yönetimi ile ova kurumuş durumda. Yatak suyu dediğimiz kendi sızıntı sularını 2 arıklık suyu kanal kanal gezdirmeyi bunlar Sulama Birliği hizmeti olarak görüyorlar. Vatandaşı kepaze ediyorlar, siyaset yapıyorlar, kötü yönetiyorlar. Ova yanıyor. Sulama Birliği çiftçi için vardır. Ben bunu gündeme getireceğim, yanıyoruz. Çiftçilerle iş birliği yapmıyorlar. Yatırım programlarını sulama ile ilgili yapmaları gerekirken, kamyon alıyorlar, iş makinesi alıyorlar. Yatırım programlarını ters yaparsınız, sondajları hazırlamazsınız, sulama birliği çalışmalarını yapmazsınız. Kötü yönetimler bizi bu hale getirdi" dedi.

Yaşanan kelepçeli eylemin ardından birlik çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Yılmaz ile görüştü. Uzun süren ikna çalışmalarının ardından Yılmaz, kelepçeleri çözülerek emniyete götürüldü.