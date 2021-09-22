Aydın’da dört farklı operasyonda 155 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’da dört farklı operasyonda yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 155 düzensiz göçmen kurtarılırken, ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmek isteyen 3 Türk vatandaşı da Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında farklı tarihlerde üç farklı operasyonda, Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 137 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bir diğer operasyonda ise Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen de kurtarıldı. Dört farklı operasyonda kurtarılan 155 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç idaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken, operasyonlarda ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmek isteyen üç Türk vatandaşı da yakalandı.