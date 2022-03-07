banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Şubat ayında otomobil satışı arttı!
Şubat ayında otomobil satışı arttı!
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak? 7 Mart 2022
Bugün hava nasıl olacak? 7 Mart 2022
Federasyondan Fenerbahçe - Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama!
Federasyondan Fenerbahçe - Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama!

Aydın’da akıllara durgunluk veren olay

Aydın’ın Efeler ilçesinde koruyucu tulum giyip, korona virüs bahanesiyle yaşlı kadının evine giren üç kişi, kadının ellerini, ayaklarını ve ağzını koli bandıyla bağlayıp, evin altını üstüne getirdi. Tulumlu şahıslar evden çıkarken, yaşlı kadına olaydan kimseye bahsetmemesini söyleyip, “Kocanı öldürürüz” diye tehdit ederek bölgeden uzaklaşırken, polis ekipleri şahısları bulmak için çalışma başlattı.

Asayiş 07.03.2022, 13:06
Aydın’da akıllara durgunluk veren olay

Aydın’ın Efeler ilçesinde koruyucu tulum giyip, korona virüs bahanesiyle yaşlı kadının evine giren üç kişi, kadının ellerini, ayaklarını ve ağzını koli bandıyla bağlayıp, evin altını üstüne getirdi. Tulumlu şahıslar evden çıkarken, yaşlı kadına olaydan kimseye bahsetmemesini söyleyip, “Kocanı öldürürüz” diye tehdit ederek bölgeden uzaklaşırken, polis ekipleri şahısları bulmak için çalışma başlattı.

Olay, Fatih Mahallesi Batı Aydın Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 3’üncü katında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ile birlikte yaşayan 65 yaşındaki S.A. isimli kadın evde yalnız olduğu sırada evinin zili çaldı. Megafondan yaşlı kadına seslenen şahıslar ilaçlama için geldiklerini söyleyerek apartman kapısını açtırdı. Yaşlı kadının dairesinin bulunduğu kata çıkan ve üzerlerinde korona virüse karşı koruyucu beyaz tulum ve maske bulunan 3 şahıs kadına evde ilaçlama yapacaklarını söyleyerek eve girdi.

Yaşlı kadının ellerini, ayaklarını ve ağzını bantladılar

İçeride elektrikli bir alet çalıştırarak odayı dezenfekte ettiklerini ifade eden şahıslar daha sonra S.A.’ya evin diğer odasına gitmesini söyledi. Evin salonuna geçen yaşlı kadına aniden saldırarak ellerini ve ağızlarını bağlayıp, bağırmaması için ağzını bantlayan şahıslar evde değerli eşya aramaya başladı.

“Kocana anlatırsan öldürürüz”

Yaklaşık yarım saat evde kalan ve evin altını üstünü getiren şahıslar daha sonra yaşlı kadının ellerini ve ağzını çözdü. Yaşlı kadını tehdit eden şahıslar kadına olayı kocasına anlatmamasını söyleyerek, “Bu olayı sakın kocana anlatma, yoksa kocanı öldürürüz” diyerek tehdit etti. Kadına tehditler savurup korkutan ve kabusu yaşatan 3 şahıs daha sonra evden hızla çıkarak bölgeden uzaklaştı.

Kardeşi ve eniştesi buldu

Yaşlı kadın, telefonla arayıp kendisine ulaşamayınca sağlık durumundan şüphe ederek eve gelen ablası ve eniştesine korku ve panikle kapıyı açarak konuyu anlattı. Kardeşini sakinleştiren Zehra Çapur hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de evden çalınan herhangi bir şeyin olup olmadığını belirlenmesi ve şüphelilerin yakalanması için geniş çapta çalışma başlattı.

“Çok korkmuştu"

Kardeşine telefonla arayıp ulaşamadıklarını ve sağlık durumundan şüphe duyarak eve geldiklerini ifade eden abla Zehra Çapur, "Biz bugün eşimle birlikte hastaneye gidecektik. Kardeşime de uğramak için kendisine telefon açtık ama defalarca aramamıza rağmen telefonuna cevap vermedi. Sonrasında kardeşimin eşi de beni arayıp kardeşime ulaşamadığını söyleyince sağlık durumundan şüphe ederek eve geldik. Otomobilimizi park ettiğimiz sırada kardeşim telefonunu heyecanlı bir ses tonu ile açarak konuyu anlatmaya çalıştı. Biz de apartmanın önünde olduğumuzu söyledik ve hemen eve çıktık. Çok korkmuş ve paniklemişti. Bize, eve 3 kişinin girip, elektrikli bir alet çalıştırıp dezenfeksiyon yaptıklarını daha sonra da kardeşimi başka odaya alıp ellerini, ayaklarını ve ağızlarını bantladıklarını söyledi. Giderken de ellerindeki ve ağzındaki bantları çözerek, ’bu olayı kocana söylersen onu öldürürüz’ diyerek tehdit edip evden hızla çıkıp uzaklaşmışlar. Kardeşim çok korkmuş ve paniklemişti. Eşi de bizden sonra hemen geldi. Sakinleştirip hemen ekiplere haber verdik" diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Fenerbahçe 28 47
4. Başakşehir 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Altınordu 27 28
17. Denizlispor 26 27
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 26 18